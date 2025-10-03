Можливо, у наступному бою Олександр Усик зустрінеться з Джейком Полом у клітці. Український чемпіон отримав привабливу пропозицію щодо бою з американським блогером, повідомляє 24 канал із посиланням на Bloody Elbow.
Що запропонували Усику?
Олександр Усик має наміри битися проти Джейка Пола за правилами ММА. Варто відзначити, що український боксер давно мріє про поєдинок з американським блогером у клітці.
Джон Мартін зробив привабливу пропозицію Олександру Усику. Головний виконавчий директор PFL запропонував абсолютному чемпіону світу провести поєдинок під егідою організації.
Ми були б чудовим місцем для нього, щоб це зробити. Тож почекаємо і побачимо, що станеться,
– сказав Мартін.
Нагадаємо, що раніше Олександр Усик на своїй сторінці у соцмережі Х публічно звернувся до Джейка Пола. Українець заявив, що неодмінно зустрінеться з американцем.
Що відомо про Усик – Пол?
Чутки про бій між Олександром Усиком та Джейком Полом почалися ще минулого року після другої перемоги українця над Тайсоном Ф'юрі.
Олександр Усик зустрівся з Джейком Полом у ринзі після реваншу із Даніелем Дюбуа. Блогер заскочив на ринг та кинув виклик боксеру – вони навіть встигли провести битву поглядів.
Джордж Гроувз висловився щодо бою Усик – Пол. Колишній чемпіон світу вважає, що Олександр принижується, ставлячи себе поруч з Джейком.