У рамках підготовки до майбутнього двобою Ентоні Джошуа вирішив спробувати новий для себе досвід, доєднавшись до тренувального табору Олександра Усика. Тепер стали відомі нові деталі співпраці британця із командою непереможного українця, пише 24 Канал із посиланням на The Independent.

Хто тренує Джошуа?

У таборі Усика Ей Джей тренується під керівництвом Єгора Голуба. Окрім цього український наставник увійде до кута Джошуа під час бою проти Джейка Пола. У коментарі Ентоні наголосив на інтенсивності тренувального процесу із Голубом.

Єгор мене реально "вбиває" на тренуваннях, муштрує по повній,

– заявив британський супертяж.

Нагадаємо, що раніше Голуб був тренером Дениса Берінчика. Після чого був помічений як частина команди Усика.

Як тренер Джошуа відреагував на приєднання до табору Усика?

Британський боксер розповів, як на таке рішення відреагував його наставник Бен Девісон. Жодної негативної реакції від його коуча не було.

"Бен Девісон – феноменальний тренер. Я запитав його, що ти думаєш, якщо я піду тренуватися до команди Усика? Бен сказав: "100 відсотків – це чудовий хід", – процитувало слова Ентоні видання Boxing News Online.

Раніше повідомлялось, що попри такий вчинок Джошуа, Девісон далі буде тренером Ей Джея.

