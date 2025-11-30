В рамках подготовки к предстоящему поединку Энтони Джошуа решил попробовать новый для себя опыт, присоединившись к тренировочному лагерю Александра Усика. Теперь стали известны новые детали сотрудничества британца с командой непобедимого украинца, пишет 24 Канал со ссылкой на The Independent.
Кто тренирует Джошуа?
В лагере Усика Эй Джей тренируется под руководством Егора Голуба. Кроме этого украинский наставник войдет в угол Джошуа во время боя против Джейка Пола. В комментарии Энтони отметил интенсивность тренировочного процесса с Голубом.
Егор меня реально "убивает" на тренировках, муштрует по полной,
– заявил британский супертяжеловес.
Напомним, что ранее Голуб был тренером Дениса Беринчика. После чего был замечен как часть команды Усика.
Как тренер Джошуа отреагировал на присоединение к лагерю Усика?
Британский боксер рассказал, как на такое решение отреагировал его наставник Бен Дэвисон. Никакой негативной реакции от его коуча не было.
"Бен Дэвисон – феноменальный тренер. Я спросил его, что ты думаешь, если я пойду тренироваться в команду Усика? Бен сказал: "100 процентов – это отличный ход", – процитировало слова Энтони издание Boxing News Online.
Ранее сообщалось, что несмотря на такой поступок Джошуа, Дэвисон дальше будет тренером Эй Джея.
Что известно о бое Джошуа – Пол?
Поединок состоится в Майами (США). Боксеры проведут на ринге не более 8-ми раундов, а Джошуа и Пол будут боксировать в перчатках 10 унций.
Для Энтони ввели весовые ограничения.
Оба бойца уверены в своей будущей победе.
Это будет первый бой для Джошуа за более чем год. Последний раз британец выходил в ринг еще в сентябре 2024-го, когда был нокаутирован Даниэлем Дюбуа. За его спиной 4 поражения и 28 побед (25 – нокаутом).
Зато Пол-младший получил в профессионалах 12 побед (7 – нокаутом) при одном поражении. В своем крайнем бою в июне 2025-го Джейк победил Хулио Сезара Чавеса-младшего.