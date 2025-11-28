Боксерам не вдалось оформити дострокову перемогу, тому тріумфатора бою визначали судді. Усі троє одноголосно віддали перемогу Тайсону Ф'юрі: 115 – 112 (двічі) та 116 – 111, повідомляє 24 Канал.

Як Кличко програв Ф'юрі?

Ця поразка означала для Володимира Кличка втрату усіх його чемпіонських поясів – WBA, WBO, IBF та IBO.

Згодом легенда боксу Леннокс Льюїс розповів у коментарі World Boxing News, чому українець програв "Циганському королю".

"Кличко був неперевершеним спортсменом. Жодного бійця він не сприймав легковажно. Але він просто ніколи не стикався з таким мобільним і великим бійцем, як Ф’юрі. Він умів битися тільки на висоті, а коли ти перестанеш бути найвищим, тоді треба краще змінити стратегію", – говорив Льюїс.

Відеоогляд бою Кличко – Ф'юрі

Відзначимо, що 28 листопада 2025 року в інстаграмі Тайсон виклав відео, у якому звернувся до Кличка. Британець несподівано подякував Володимиру, який зробив із нього мультимільйонера.

"Тієї ночі я сказав: "Сьогодні Тайсон Ф’юрі увійде в історію як легенда". Це було перед боєм. І я його переміг і зробив те, що зробив. Я святкував це щодня, Володимире. Протягом 10 років. Дякую, за те, що зробив мене мультимільйонером, дуже успішною людиною і багаторазовим чемпіоном світу", – сказав Ф'юрі.

Які останні новини про Кличка та Ф'юрі?