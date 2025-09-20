Олександр Захожий кинув виклик Деонтею Вайлдеру. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на допис grafters_com в інстаграмі.
Що сказав Захожий про бій Вайлдера?
Олександр Захожий вважає, що він буде конкурентним у бою з Деонтеєм Вайлдером. Український боксер також зазначив, що поєдинок з американцем буде для нього чудовими досвідом.
Це мій час. У нас схожі позиції на сайті BoxRec, ми можемо зробити цей бій,
– сказав Захожий.
Захожий кинув виклик Вайлдеру: дивіться відео
Що відомо про Вайлдера та Захожого?
Олександр Захожий востаннє бився у листопаді 2024 року. Український боксер вперше у кар'єрі програв, поступившись Лабіноту Джоджаю з Косово.
Деонтей Вайлдер бився 27 червня 2025 року. Американець переміг Тайррелла Герндона у сьомому раунді.
Наступним суперником Деонтея Вайлдера може стати Ентоні Джошуа.
Шеллі Фінкель, менеджер Вайлдера, в інтерв'ю World Boxing News говорив, що американський боксер може зустрітися у бою з Олександром Усиком.