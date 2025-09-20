Александр Захожий бросил вызов Деонтею Уайлдеру. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на сообщение grafters_com в инстаграме.
Читайте также Потенциальный соперник Усика хочет провести бой на Луне, посягнув на "абсолют" с украинцем
Что сказал Захожий о бое Уайлдера?
Александр Захожий считает, что он будет конкурентным в бою с Деонтеем Уайлдером. Украинский боксер также отметил, что поединок с американцем будет для него замечательными опытом.
Это мое время. У нас похожие позиции на сайте BoxRec, мы можем сделать этот бой,
– сказал Захожий.
Захожий бросил вызов Уайлдеру: смотрите видео
Что известно об Уайлдере и Захожем?
Александр Захожий последний раз дрался в ноябре 2024 года. Украинский боксер впервые в карьере проиграл, уступив Лабиноту Джоджаю из Косово.
Деонтей Уайлдер дрался 27 июня 2025 года. Американец победил Тайррелла Херндона в седьмом раунде.
Следующим соперником Деонтея Уайлдера может стать Энтони Джошуа.
Шелли Финкель, менеджер Уайлдера, в интервью World Boxing News говорил, что американский боксер может встретиться в бою с Александром Усиком.