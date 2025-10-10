Джозеф Паркер рассказал, как победит Александра Усика, если они договорятся о бое. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.

Читайте также "Так поступали настоящие чемпионы": экс-менеджер Кличко сделал совет Усику относительно окончания карьеры

Что сказал Паркер о бое с Усиком?

Джозеф Паркер вспомнил, что Александр Усик травмирован, поэтому получил определенную отсрочку от WBO. Новозеландский боксер отметил, что украинец великий боксер и все знают, как он покорил королевский дивизион.

Однако все боксеры хотят, чтобы чемпионские титулы двигались. Паркер призвал Усика приступить к действию.

Сейчас я просто беспокоюсь о том, что могу контролировать, и о тех, кто стоит передо мной, и я просто буду драться бой за боем. Нет смысла смотреть вперед, потому что так можно застрять. Если Усик будет доступен, прекрасно, я разобью ему лицо. Если нет, я разберусь с тем, кто стоит передо мной,

– сказал Паркер.

Ранее в интервью DAZN Джозеф Паркер говорил о том, что пока не думает о бое с Александром Усиком. Его мысли и он сфокусированы на поединке против Фабио Уордли.

Что известно об Усике и Паркер?