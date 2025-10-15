Голова промоутерської компанії Top Rank вірить, що найближчим часом Олександр Усик визначиться, що йому робити із здобутими титулами. Френк Воррен додав, що абсолютний чемпіон світу у хевівейті завжди дослухався до усіх прохань промоутерів та організацій, а тепер настав їх час чекати рішення українського боксера, передає 24 Канал із посиланням на Sky Sports.
Варте уваги Відомий боксер зазіхнув на бій з Усиком: раніше він кинув виклик Джошуа
Що сказав Воррен про перерву у виступах Усика?
Воррен запевнив, що ніхто не збирається силоміць забирати пояси в Усика. Водночас наголосив, що є встановлені правила обов'язкових претендентів та захисту поясів. За словами промоутера, Джозеф Паркер або Фабіо Вордлі в очному бою визначать суперника Олександра.
Ніхто не знає, що збирається робити Усик. Ми чекаємо. Але це лише його вибір. Він завжди робив те, що від нього просили, і ми повинні ставитись до Усика та його вибору з повагою. Думаю, його всі поважають у світі боксу. Ми не говоримо про те, що відберімо в Усика титули. Проте є правила обов'язкових претендентів та захисту своїх титулів. Паркер або Вордлі мають стати суперником Усика,
– заявив промоутер.
До слова. Бій Паркер – Вордлі запланований на 25 жовтня 2025 року на арені О2 у Лондоні. Раніше Воррен повідомляв, що на кону протистояння стоятиме право побитись із непереможним українцем.
Цікаво, що Паркер зробив гучну заяву про можливу битву проти Усика. Новозеландець заговорив про ймовірну перемогу у бою над українцем.
"Зараз я просто турбуюся про те, що можу контролювати, і про тих, хто стоїть переді мною, і я просто буду битися бій за боєм. Немає сенсу дивитися вперед, тому що так можна застрягти. Якщо Усик буде доступний, прекрасно, я розіб'ю йому обличчя. Якщо ні, я розберуся з тим, хто стоїть переді мною", – процитувало слова Паркера авторитетний журнал The Ring.
Останні новини про Олександра Усика?
- У WBO пішли на зустріч Усику, який попросив відтермінувати перемовини щодо бою проти Паркера. Все через давню травму спини в Олександра.
- Попереду в українського боксера прощальний бій, після чого той хоче вийти в октагон проти Джейка Пола.
- Наразі статистика Усика на рингу складає 24 переможні бої поспіль (15 – нокаутом).
- Раніше повідомляли, скільки може заробити Усик, якщо таки вийде у ринг проти Паркера.