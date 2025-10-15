Голова промоутерської компанії Top Rank вірить, що найближчим часом Олександр Усик визначиться, що йому робити із здобутими титулами. Френк Воррен додав, що абсолютний чемпіон світу у хевівейті завжди дослухався до усіх прохань промоутерів та організацій, а тепер настав їх час чекати рішення українського боксера, передає 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

Що сказав Воррен про перерву у виступах Усика?

Воррен запевнив, що ніхто не збирається силоміць забирати пояси в Усика. Водночас наголосив, що є встановлені правила обов'язкових претендентів та захисту поясів. За словами промоутера, Джозеф Паркер або Фабіо Вордлі в очному бою визначать суперника Олександра.

Ніхто не знає, що збирається робити Усик. Ми чекаємо. Але це лише його вибір. Він завжди робив те, що від нього просили, і ми повинні ставитись до Усика та його вибору з повагою. Думаю, його всі поважають у світі боксу. Ми не говоримо про те, що відберімо в Усика титули. Проте є правила обов'язкових претендентів та захисту своїх титулів. Паркер або Вордлі мають стати суперником Усика,

– заявив промоутер.

До слова. Бій Паркер – Вордлі запланований на 25 жовтня 2025 року на арені О2 у Лондоні. Раніше Воррен повідомляв, що на кону протистояння стоятиме право побитись із непереможним українцем.

Цікаво, що Паркер зробив гучну заяву про можливу битву проти Усика. Новозеландець заговорив про ймовірну перемогу у бою над українцем.

"Зараз я просто турбуюся про те, що можу контролювати, і про тих, хто стоїть переді мною, і я просто буду битися бій за боєм. Немає сенсу дивитися вперед, тому що так можна застрягти. Якщо Усик буде доступний, прекрасно, я розіб'ю йому обличчя. Якщо ні, я розберуся з тим, хто стоїть переді мною", – процитувало слова Паркера авторитетний журнал The Ring.

