Тимчасовий чемпіон за версією WBO Джозеф Паркер підтвердив інформацію про те, що стоятиме на кону його бою проти Фабіо Вордлі. Боксери поб'ються за право вийти у ринг проти абсолютного чемпіона світу у хевівейті, пише 24 Канал із посиланням на FTTV Boxing.

Чи будуть Паркер і Вордлі битись за бій проти Усика?

Новозеландський боксер сповістив, що переможець його протистояння проти Вордлі обов'язково стане суперником Олександра Усика.

Переможець обов'язково битиметься з Усиком. Це шлях до слави чемпіона світу,

– заявив Паркер.

Раніше Джозеф розповідав у коментарі The Ring, що зробить із Усиком, якщо вийде проти українця в один ринг.

"Зараз я просто турбуюся про те, що можу контролювати, і про тих, хто стоїть переді мною, і я просто буду битися бій за боєм. Немає сенсу дивитися вперед, тому що так можна застрягти. Якщо Усик буде доступний, прекрасно, я розіб'ю йому обличчя. Якщо ні, я розберуся з тим, хто стоїть переді мною", – сказав Паркер.

Що відомо про бій Паркер – Вордлі?