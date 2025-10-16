Временный чемпион по версии WBO Джозеф Паркер подтвердил информацию о том, что будет стоять на кону его боя против Фабио Уордли. Боксеры подерутся за право выйти в ринг против абсолютного чемпиона мира в хевивейте, пишет 24 Канал со ссылкой на FTTV Boxing.
Будут ли Паркер и Уордли драться за бой против Усика?
Новозеландский боксер сообщил, что победитель его противостояния против Уордли обязательно станет соперником Александра Усика.
Победитель обязательно будет драться с Усиком. Это путь к славе чемпиона мира,
– заявил Паркер.
Ранее Джозеф рассказывал в комментарии The Ring, что сделает с Усиком, если выйдет против украинца в один ринг.
"Сейчас я просто беспокоюсь о том, что могу контролировать, и о тех, кто стоит передо мной, и я просто буду драться бой за боем. Нет смысла смотреть вперед, потому что так можно застрять. Если Усик будет доступен, прекрасно, я разобью ему лицо. Если нет, я разберусь с тем, кто стоит передо мной", – сказал Паркер.
Что известно о бое Паркер – Уордли?
- Еще раньше промоутер Фрэнк Уоррен сообщал, что на кону боя Паркер – Уордли будет стоять право подраться с Усиком.
- Уордли еще перед этим боем заверил, что его главной целью является это стать чемпионом мира. Фабио тоже желает выйти в ринг против непобедимого украинца.
- Ветеран бокса Дерек Чисора сделал свой прогноз на бой. Британец считает, что Уордли нокаутирует Паркера.
- За спиной Уордли 19 побед (18 – нокаутом) и одна ничья. Зато Паркер провел на профи-ринге 39 поединков, в которых одержал 36 побед (24 – нокаутом), потерпев при этом 3-х поражений.