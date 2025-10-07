Дерек Чісора розповів, хто, на його думку, тріумфує у бою Паркер – Вордлі. Ветеран боксу зробив ставку на свого молодшого земляка, передає 24 Канал із посиланням на Seconds Out Boxing News.

До теми На кону право побитись із Усиком: ШІ дав прогноз на бій Паркер – Вордлі

Який прогноз зробив Чісора на бій Паркер – Вордлі?

На його думку, Фабіо Вордлі відправить Джозефа Паркера у нокаут.

Мій прогноз на бій Паркер – Вордлі: перемога Фабіо нокаутом. Він справжній звір і має що довести після останнього бою. Повірте, Паркер теж сильний, але переможе саме Вордлі. Це буде напружений поєдинок,

– сказав Чісора.

Цікаво, що Леннокс Льюїс розповів, що саме Паркер має найкращі шанси на перемогу над Усиком.

До слова, для Вордлі найближчий двобій стане 21-м у професіоналах. У попередніх поєдинках Фабіо здобув 19 перемог (18 – нокаутом) та розписав одну нічию із Фрейзером Кларком (31 березня 2024 року). Востаннє британець виходив у ринг на початку червня поточного року, коли переміг нокаутом австралійця Джастіса Гуні.

Натомість за спиною Джозефа Паркера 39 зустрічей, у яких він святкував 36 звитяг (24 – нокаутом) при 3-х поразках. Востаннє бився у лютому 2025-го, коли легко нокаутував Мартіна Баколе. Боксер із ДР Конго в останній момент замінив у протистоянні хворого Даніеля Дюбуа.

Що відомо про бій Паркер – Вордлі?