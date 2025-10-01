Колишній боксер знайшов суперника для Олександра Усика. Леннокс Льюїс вважає, що Джозефу Паркеру до снаги перемогти абсолютного чемпіона світу у хевівейті, пише 24 Канал із посиланням на SecondsOut Boxing News.

Хто може перемогти Усика на думку Льюїса?

Колишній чемпіон світу припустив, що усі свідомо відтерміновують бій Усика проти Паркера.

Я вважаю, що зараз найкращі шанси перемогти Усика має Джозеф Паркер. Здається, його спеціально відсувають убік. Дайте йому шанс, він багато чекає і заслужив на це. Олександр має битися з ним наступним,

– заявив Льюїс.

Нещодавно Льюїс у коментарі Boxing News порівняв Усика із іншою легендою боксу Евандером Холіфілдом.

"Вони мають унікальні боксерські здібності. Олександр має таку рису у своєму русі, немов він невловний. Окрім того, у нього є суттєва ударна міць – це був би один з кращих поєдинків в історії. Обидва боксери мають чудовий захист, чудово працюють ногами та обидва піднялись із крузервейту. Це дійсно був би чудовий бій", – розповів Льюїс.

Чому не відбувся бій Усик – Паркер?