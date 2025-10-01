Бывший боксер нашел соперника для Александра Усика. Леннокс Льюис считает, что Джозефу Паркеру по силам победить абсолютного чемпиона мира в хевивейте, пишет 24 Канал со ссылкой на SecondsOut Boxing News.

Кто может победить Усика по мнению Льюиса?

Бывший чемпион мира предположил, что все сознательно откладывают бой Усика против Паркера.

Я считаю, что сейчас лучшие шансы победить Усика имеет Джозеф Паркер. Кажется, его специально отодвигают в сторону. Дайте ему шанс, он многого ждет и заслужил на это. Александр должен драться с ним следующим,

– заявил Льюис.

Недавно Льюис в комментарии Boxing News сравнил Усика с другой легендой бокса Эвандером Холифилдом.

"Они имеют уникальные боксерские способности. Александр имеет такую черту в своем движении, словно он неуловим. Кроме того, у него есть существенная ударная мощь – это был бы один из лучших поединков в истории. Оба боксера имеют отличную защиту, прекрасно работают ногами и оба поднялись с крузервейта. Это действительно был бы замечательный бой", – рассказал Льюис.

Почему не состоялся бой Усик – Паркер?