Джозеф Паркер высказался, состоится ли все-таки его бой с Александром Усиком. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на интервью новозеландского боксера для Sky Sports.

Будет ли драться Паркер с Усиком?

Новозеландский боксер прокомментировал решение WBO обязать Александра Усик драться с победителем боя Паркер – Уордли. Джозеф считает, что абсолютный чемпион мира сам будет выбирать своего следующего соперника.

Ведь, когда ты чемпион мира, ты имеешь козыри при выборе боя, заявил Паркер. Тогда как ты претендент и хочешь подраться за титул и завоевать его в поединке, то должен ждать.

Этот бой возможен, но все зависит от того, кого Усик захочет выбрать. А пока я просто сосредотачиваюсь на том, кто передо мной, и наслаждаюсь процессом. Если мне представится такая возможность (провести бой с Усиком – прим.), я чувствую, что смогу показать что-то другое,

– сказал Паркер.

Отметим, что Bloody Elbow сообщал о том, что Эдди Хирн рассказал, почему бой Паркер – Усик может не состояться. Промоутер заявил, что причина в мотивации, ведь зачем Александру драться за малые деньги в сложном поединке.

Усик – Паркер: что говорят в боксе о бое?