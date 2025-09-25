Джозеф Паркер высказался, состоится ли все-таки его бой с Александром Усиком. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на интервью новозеландского боксера для Sky Sports.
Читайте также Буду ждать тебя, – Усик обратился к Полу на фоне громкого заявления блогера
Будет ли драться Паркер с Усиком?
Новозеландский боксер прокомментировал решение WBO обязать Александра Усик драться с победителем боя Паркер – Уордли. Джозеф считает, что абсолютный чемпион мира сам будет выбирать своего следующего соперника.
Ведь, когда ты чемпион мира, ты имеешь козыри при выборе боя, заявил Паркер. Тогда как ты претендент и хочешь подраться за титул и завоевать его в поединке, то должен ждать.
Этот бой возможен, но все зависит от того, кого Усик захочет выбрать. А пока я просто сосредотачиваюсь на том, кто передо мной, и наслаждаюсь процессом. Если мне представится такая возможность (провести бой с Усиком – прим.), я чувствую, что смогу показать что-то другое,
– сказал Паркер.
Отметим, что Bloody Elbow сообщал о том, что Эдди Хирн рассказал, почему бой Паркер – Усик может не состояться. Промоутер заявил, что причина в мотивации, ведь зачем Александру драться за малые деньги в сложном поединке.
Усик – Паркер: что говорят в боксе о бое?
Джозеф Паркер высказался о отсрочке боя с Александром Усиком. Боксер заявил, что сейчас он сконцентрирован на поединке с Фабио Уордли, который состоится 25 октября.
Алина Шатерникова высказалась о бое Усик – Паркер. Бывшая чемпионка подчеркнула, что украинскому боксеру даже не дали отдохнуть после боя с Даниэлем Дюбуа.
Промоутер Джозефа Паркера не верит в травму Александра Усика из-за которой был отложен бой. Причиной для уныния стали танцы украинского боксера на собственном благотворительном вечере.