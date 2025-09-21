Теперь Джозеф Паркер будет драться против Фабио Уордли. Новозеландец рассказал, расстроен ли он тем, что не встретится с Александром Усиком в следующем бою, сообщает 24 канал со ссылкой на интервью боксера для Boxing Now.

Что сказал Паркер о следующем сопернике?

Джозеф Паркер не расстроен тем, что Александр Усик не будет его следующим соперником. Новозеландский боксер заявил, что можно драться только с тем, кто стоит перед тобой.

Паркер также отметил, что немало событий происходит за кулисами. Временный чемпион мира по версии WBO подчеркнул, что пока бой не начался, ты не знаешь, кто будет твоим соперником.

У меня впереди бой с Фабио Уордли, которого я тоже с нетерпением жду. Бой с Усиком будет – кто бы ни победил в этом бою, тот будет следующим в очереди. И я думаю, что пока ты сосредотачиваешься на том, что можешь контролировать – ты будешь драться. Я имею этот бой, поэтому я счастлив,

– сказал Паркер.

Напомним, что Джозеф Паркер в последний раз дрался против Мартина Баколе в феврале 2025 года. Новозеландский боксер нокаутировал конголезского супертяжеловеса во втором раунде боя.

Паркер – Уордли: что известно о бое?