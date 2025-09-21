Тепер Джозеф Паркер битиметься проти Фабіо Вордлі. Новозеландець розповів, чи засмучений він тим, що не зустрінеться з Олександром Усиком у наступному бою, повідомляє 24 канал із посиланням на інтерв'ю боксера для Boxing Now.

Що сказав Паркер про наступного суперника?

Джозеф Паркер не засмучений тим, що Олександр Усик не буде його наступним суперником. Новозеландський боксер заявив, що можна битися лише з тим, хто стоїть перед тобою.

Паркер також зазначив, що чимало подій відбувається за лаштунками. Тимчасовий чемпіон світу за версією WBO підкреслив, що поки бій не розпочався, ти не знаєш, хто буде твоїм суперником.

В мене попереду бій з Фабіо Вордлі, якого я теж з нетерпінням чекаю. Бій з Усиком буде – хто б не переміг у цьому бою, той буде наступним у черзі. І я думаю, що доки ти зосереджуєшся на тому, що можеш контролювати – ти будеш битися. Я маю цей бій, тому я щасливий,

– сказав Паркер.

Нагадаємо, що Джозеф Паркер востаннє бився проти Мартіна Баколе у лютому 2025 року. Новозеландський боксер нокаутував конголезького супертяжа у другому раунді бою.

Паркер – Вордлі: що відомо про бій?