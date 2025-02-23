В последний момент Мартин Баколе заменил в противостоянии Даниэля Дюбуа, который подхватил вирус. Из-за болезни "Динамит" не смог выйти в ринг 22 февраля. Конголезский боксер приехал в Эр-Рияд вообще неподготовленным и с целой горой лишнего веса, пишет 24 Канал.
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Паркер даже не вспотел
Уже со старта стало понятно, что Мартину следует надеяться только на чудо. А его падение на настил ринга, это лишь вопрос времени. Он вообще не двигался и получал мощные удары от новозеландца.
Баколе продержался неполные два раунда и был нокаутирован Паркером. Очень эпическое падение увидели зрители поединка.
Видео объявления результатов боя Паркер – Баколе
Джозеф Паркер легко защитил свой пояс временного чемпиона мира по версии WBO в хевивейте и стал потенциальным соперником Александра Усика.
33-летний боксер из Новой Зеландии оформил свою 36-ю победу в 39-ти поединках (24 – нокаутом) и потерпел 3-х поражений. Паркер побеждает уже в пяти поединках подряд.