В последний момент Мартин Баколе заменил в противостоянии Даниэля Дюбуа, который подхватил вирус. Из-за болезни "Динамит" не смог выйти в ринг 22 февраля. Конголезский боксер приехал в Эр-Рияд вообще неподготовленным и с целой горой лишнего веса, пишет 24 Канал.

Читайте также Награждал поясом Усик: Кабаел сломал Чжилея и получил титул временного чемпиона мира

Паркер даже не вспотел

Уже со старта стало понятно, что Мартину следует надеяться только на чудо. А его падение на настил ринга, это лишь вопрос времени. Он вообще не двигался и получал мощные удары от новозеландца.

Баколе продержался неполные два раунда и был нокаутирован Паркером. Очень эпическое падение увидели зрители поединка.

Видео объявления результатов боя Паркер – Баколе

Джозеф Паркер легко защитил свой пояс временного чемпиона мира по версии WBO в хевивейте и стал потенциальным соперником Александра Усика.

33-летний боксер из Новой Зеландии оформил свою 36-ю победу в 39-ти поединках (24 – нокаутом) и потерпел 3-х поражений. Паркер побеждает уже в пяти поединках подряд.