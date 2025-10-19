Леннокс Льюїс сформував свою топ-5 найкращих боксерів на 90 відсотків із супертяжів. Лише один боксер був із середньої ваги, пише 24 Канал із посиланням на Hard Rock Bet.

Цікаво Льюїс відверто розповів, на яку легенду боксу схожий Усик

Хто входив у топ-5 найкращих боксерів на думку Льюїса?

Легендарний у минулому боксер включив у п'ятірку найкращих Мухаммеда Алі, Джейка Джонсона, Марвіна Хаглера, Джорджа Формана та Джо Луїса. Якраз саме Хаглер виступав у середній вазі.

Водночас Льюїс відверто розповів, чи ставить себе у список найкращих боксерів в історії.

Чи входжу я до списку найкращих? Так, я серед них. Я однозначно в їхньому числі,

– заявив Леннокс.

У коментарі DAZN Льюїс розповідав, у кого з його колишніх суперників був найсильніший удар. Лише один боксер зумів вразити його своєю потужністю.

"Бріггз знав, як треба бити та використовувати всю свою вагу. Він мав найпотужніший удар, який я приймав. На жаль для нього, тобі потрібно набагато більше, щоб мене перемогти. Потужного удару недостатньо", – сказав колишній чемпіон.

Також Льюїс вже дав пораду Олександру Усику щодо закінчення кар'єри професійного боксера.

Головне про кар'єру Леннокса Льюїса?