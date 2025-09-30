Леннокс Льюїс висловився щодо майбутнього у хевівейті. Зокрема, легенда боксу назвав наступного чемпіона світу після українського боксера, повідомляє 24 канал із посиланням на BoxNation.

Хто може стати чемпіоном світу?

Колишній британський боксер висловився про подальшу кар'єру Даніеля Дюбуа. Леннокс Льюїс вважає, що "Динаміт" обов'язково стане чемпіоном світу після Олександра Усика.

Легенда боксу заявив, що прийде час, коли Усик піде з боксу. Тому Дюбуа має чудові шанси завоювати титули, оскільки, він може перемогти багатьох боксерів у надважкій вазі.

Його час обов'язково настане. Усик – не вічний. Дюбуа все ще вчиться та все ще може зробити багато чудових речей у боксі,

– сказав Льюїс.

Нагадаємо, що реванш Усик – Дюбуа на "Вемблі" у Лондоні завершився достроковою перемогою Олександра. Українець нокаутував британського боксера у п'ятому раунді.

Відзначимо, що Тоні Белью в інтерв'ю Seconds Out розповів, що також вважає, що Даніель Дюбуа стане чемпіоном світу після Олександра Усика. Він заявив, що не варто британця списувати з рахунків.

Що відомо про Дюбуа?