Олександр Усик висловився щодо своїх чемпіонських поясів. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на сторінку українського боксера у соціальній мережі Х.
Що сказав Усик про чемпіонські пояси?
Абсолютний чемпіон світу розповів, що значать для нього його чемпіонські титули у боксі. Олександр Усик завив, що це не просто метал та шкіра.
Це роки праці. Жертви. Дисципліна. Кожен ранок, кожен раунд, кожна мить сумнівів – все це привело до цього,
– написав Усик.
Нагадаємо, що Олександр Усик востаннє бився 19 липня 2025 року проти Даніеля Дюбуа. Український боксер нокаутував британського боксера у п'ятому раунді, заволодівши титулом IBF у надважкій вазі.
Раніше Френк Воррен в інтерв'ю BoxingScene розповідав про те, хто може здобути чемпіноський титул Олександра Усика. Промоутер вважає, що Фабіо Вордлі має хороші шанси.
Що відомо про Усика?
- Олександр Усик мав битися з Джозефом Паркером за титул WBO у надважкій вазі. Проте український боксер попросив відтермінування, щоб залікували травму.
- Джозеф Паркер розповів, від кого залежить його бій з Усиком. Новозеландець вважає, що він битиметься проти українского чемпіона.
- Нещодавно Олександр Усик звернувся до Джейка Пола. Українець заявив, що неодмінно зустрінеться з американським блогером у поєдинку.