Олександр Усик висловився щодо своїх чемпіонських поясів. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на сторінку українського боксера у соціальній мережі Х.

Що сказав Усик про чемпіонські пояси?

Абсолютний чемпіон світу розповів, що значать для нього його чемпіонські титули у боксі. Олександр Усик завив, що це не просто метал та шкіра.

Це роки праці. Жертви. Дисципліна. Кожен ранок, кожен раунд, кожна мить сумнівів – все це привело до цього,

– написав Усик.

Нагадаємо, що Олександр Усик востаннє бився 19 липня 2025 року проти Даніеля Дюбуа. Український боксер нокаутував британського боксера у п'ятому раунді, заволодівши титулом IBF у надважкій вазі.

Раніше Френк Воррен в інтерв'ю BoxingScene розповідав про те, хто може здобути чемпіноський титул Олександра Усика. Промоутер вважає, що Фабіо Вордлі має хороші шанси.

Що відомо про Усика?