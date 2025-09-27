Проте різні експерти та фанати полюбляють говорити, що Олександр Усик не досяг би висот в минулу епоху. Стівен Едвардс висловився про можливий бій між українським боксером та Майком Тайсоном, повідомляє 24 канал із посиланням на BoxingScene.

Хто переміг би у бою Усик – Тайсон?

Американський тренер заявив, що Олександр Усик беззаперечно один з найкращих боксерів в історії. Стівен Едвардс зазначив, що українському боксеру легше битися з суперниками великого розміру.

Спеціаліст виділив те, що Майк Тайсон не дуже витривалий боксер, проте він бачив, як "Залізний Майк" проводив потужні поєдинки з 12 раундами. Окрім того, Едвардс підкреслив, що для американця все одно, що Усик шульга.

Я не хочу ображати Усика, він особливий. Але Тайсон на піку мав би рівні шанси проти Усика, і я, швидше за все, обрав би Майка. Тайсон насправді швидший за Усика. Він атакував би його тіло вбивчими хуками, а Усик може бути вражений аперкотами, які є найкращим ударом Тайсона. Усик мав би шанс у другій половині бою, але в першій половині він зазнав би серйозних ушкоджень,

– сказав Едвардс.

Раніше Джозеф Паркер в інтерв'ю для Sky Sports розкрив секрет успіху Олександра Усика. Український боксер уважно ставиться до підготовки до поєдинку та тримає себе в ідеальній формі.

Що відомо про Усика та Тайсона?