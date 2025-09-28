Александр Усик высказался относительно своих чемпионских поясов. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на страницу украинского боксера в социальной сети Х.
Читайте также Известный тренер оценил шансы Усика в гипотетическом бою с Майком Тайсоном
Что сказал Усик о чемпионских поясах?
Абсолютный чемпион мира рассказал, что значат для него его чемпионские титулы в боксе. Александр Усик завил, что это не просто металл и кожа.
Это годы труда. Жертвы. Дисциплина. Каждое утро, каждый раунд, каждое мгновение сомнений – все это привело к этому,
– написал Усик.
Напомним, что Александр Усик в последний раз дрался 19 июля 2025 года против Даниэля Дюбуа. Украинский боксер нокаутировал британского боксера в пятом раунде, завладев титулом IBF в супертяжелом весе.
Ранее Фрэнк Уоррен в интервью BoxingScene рассказывал о том, кто может получить чемпионский титул Александра Усика. Промоутер считает, что Фабио Уордли имеет хорошие шансы.
Что известно об Усике?
- Александр Усик должен был драться с Джозефом Паркером за титул WBO в супертяжелом весе. Однако украинский боксер попросил отсрочку, чтобы залечили травму.
- Джозеф Паркер рассказал, от кого зависит его бой с Усиком. Новозеландец считает, что он будет драться против украинского чемпиона.
- Недавно Александр Усик обратился к Джейку Полу. Украинец заявил, что непременно встретится с американским блогером в поединке.