Недавно Тайсон Фьюри поделился видео с тренировки со своими сыновьями Джоном, Тайсоном-младшим и Адонисом. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на страницу боксера в инстаграме.
Как Тайсон тренировал сыновей?
Тайсон Фьюри в инстаграме поделился фрагментом с тренировки вместе со своими детьми. Сыновья "Цыганского короля" вместе со своим отцом отрабатывали бой с тенью в ринге.
Фьюри провел тренировку с сыновьями: смотрите видео
Отметим, что у Тайсона Фьюри есть еще один сын – Рико Парис. Ему недавно исполнилось 2 года.
Фрэнк Уоррен в интервью DAZN анонсировал возвращение Тайсона Фьюри на профессиональный ринг. Промоутер заявил, что "Цыганский король" возобновит боксерскую карьеру в 2026 году.
Что известно о Тайсоне Фьюри?
Тайсон Фьюри в 2024 году дважды проиграл Александру Усику. В начале 2025 года "Цыганский король" объявил о завершении карьеры.
Фрэнк Уоррен рассказал, возможна ли трилогия Усик – Фьюри. Промоутер заявил, что третий бой может заинтересовать Тайсона.
Отметим, что Александр Усик говорил о Тайсоне Фьюри. Украинский боксер рассматривает британца в роли соперника в своем прощальном бою.