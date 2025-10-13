Нещодавно Тайсон Ф'юрі поділився відео з тренування зі своїми синами Джоном, Тайсоном-молодшим та Адонісом. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на сторінку боксера в інстаграмі.
Як Тайсон тренував синів?
Тайсон Ф'юрі в інстаграмі поділився фрагментом з тренування разом зі своїми дітьми. Сини "Циганського короля" разом зі своїм батьком відпрацьовували бій з тінню у ринзі.
Ф'юрі провів тренування з синами: дивіться відео
Відзначимо, що у Тайсона Ф'юрі є ще один син – Ріко Паріс. Йому нещодавно виповнилося 2 роки.
Френк Воррен в інтерв'ю DAZN анонсував повернення Тайсона Ф'юрі у професійний ринг. Промоутер заявив, що "Циганський король" відновить боксерську кар'єру у 2026 році.
Що відомо про Тайсона Ф'юрі?
Тайсон Ф'юрі у 2024 році двічі програв Олександру Усику. На початку 2025 року "Циганський король" оголосив про завершення кар'єри.
Френк Воррен розповів, чи можлива трилогія Усик – Ф'юрі. Промоутер заявив, що третій бій може зацікавити Тайсона.
Відзначимо, що Олександр Усик говорив про Тайсона Ф'юрі. Український боксер розглядає британця у ролі суперника у своєму прощальному бою.