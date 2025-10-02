Американський ексбоксер у свої 57 років виділився сміливою заявою щодо своїх можливостей та сили. Джеймс Тоні запевнив, що бій проти будь-якої зірки сучасного хевівейту буде для нього легкою роботою, передає 24 Канал із посиланням на SecondsOut Boxing News.

Хто заявив, що може нокаутувати Усика та інших зірок хевівейту?

У своєму коментарі Тоні пригадав не лише Олександра Усика, а й Ентоні Джошуа та Тайсона Ф'юрі. Джеймс не лише заговорив про свою перемогу над ними, а й запевнив, що міг би із легкістю відправити їх у нокаут.

Тайсон Ф'юрі, Олександр Усик, Ентоні Джошуа? Легка робота. Ми тренуємося, це буде легка робота, повірте мені. Я все одно нокаутую всіх цих виродків. Крапка,

– заявив Тоні.

Раніше Джеймс Тоні у коментарі ютуб-каналу The Main Event склав свою топ-3 найкращих боксерів незалежно від вагової категорії. У цій трійці найкращих не знайшлось місця Олександру Усику. На вершині американець розмістив нового абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі Теренса Кроуфорда. За його спиною опинився Девід Бенавідес, а трійку замкнув чемпіон світу за версією WBA у легкій вазі Джервонта Девіс.

Нагадаємо, що ще влітку 2025-го Деонтей Вайлдер зазіхнув на бій проти Усика.

Що відомо про Джеймса Тоні?