Британський боксер відверто зізнався, що потенційний поєдинок із Олександром Усиком є для нього великою мотивацією. Фабіо Вордлі навіть запевнив, що це одна із його мрій – вийти проти непереможного українця у ринг, аби побитись за титул чемпіона світу, передає 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

Що сказав Вордлі про бій із Паркером та потенційну битву проти Усика?

Однак спершу Вордлі потрібно перемогти 25 жовтня 2025 року тимчасового чемпіона світу за версією WBO Джозефа Паркера.

Для мене є величезною мотивацією потенційний поєдинок з Усиком. Очевидно, що це моя мрія – вийти проти нього на ринг і битися за титул чемпіона світу. Проте спочатку потрібно провести бій 25 жовтня проти Паркера, а тоді планувати наступний крок,

– заявив Фабіо.

30-річний боксер із Великої Британії запевнив, що цей двобій проти Паркера буде для нього найскладнішим випробуванням у його кар'єрі. Вордлі відзначив силу новозеландського суперника.

"Я поважаю Паркера, він не став сидіти і чекати на українця, а вирішив скористатися можливістю зустрітися зі мною. Мені здається, він трохи злиться, що йому доводиться знову з кимось битися, хоча він давно заслужив на свій титульний шанс. Я розумію його", – додав британець.

Раніше Фабіо Вордлі зробив гучну заяву напередодні протистояння із Паркером. Британець наголосив, що він готовий завоювати титули, а бій із Паркером по справжньому великий. Його слова цитувало видання Boxing Scene.

"Джо показав, що може протистояти найсильнішим ударам і вставати після них. Я знаю, що якщо я його зачеплю, він, швидше за все, підніметься. Але я відомий як відмінний фінішер, так що "відпускати газ" не буду", – сказав Вордлі.

Що відомо про бій Паркер – Вордлі?