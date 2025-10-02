Британский боксер откровенно признался, что потенциальный поединок с Александром Усиком является для него большой мотивацией. Фабио Уордли даже заверил, что это одна из его мечт – выйти против непобедимого украинца в ринг, чтобы подраться за титул чемпиона мира, передает 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

Интересно Легенда бокса назвал боксера, у которого лучшие шансы победить Усика

Что сказал Уордли о бое с Паркером и потенциальной битве против Усика?

Однако сначала Уордли нужно победить 25 октября 2025 года временного чемпиона мира по версии WBO Джозефа Паркера.

Для меня является огромной мотивацией потенциальный поединок с Усиком. Очевидно, что это моя мечта – выйти против него на ринг и драться за титул чемпиона мира. Однако сначала нужно провести бой 25 октября против Паркера, а потом планировать следующий шаг,

– заявил Фабио.

30-летний боксер из Великобритании заверил, что этот поединок против Паркера будет для него самым сложным испытанием в его карьере. Уордли отметил силу новозеландского соперника.

"Я уважаю Паркера, он не стал сидеть и ждать украинца, а решил воспользоваться возможностью встретиться со мной. Мне кажется, он немного злится, что ему приходится снова с кем-то драться, хотя он давно заслужил на свой титульный шанс. Я понимаю его", – добавил британец.

Ранее Фабио Уордли сделал громкое заявление накануне противостояния с Паркером. Британец отметил, что он готов завоевать титулы, а бой с Паркером по настоящему большой. Его слова цитировало издание Boxing Scene.

"Джо показал, что может противостоять самым сильным ударам и вставать после них. Я знаю, что если я его зацеплю, он, скорее всего, поднимется. Но я известен как отличный финишер, так что "отпускать газ" не буду", – сказал Уордли.

Что известно о бое Паркер – Уордли?