Мова йде про Деонтея Вайлдера. 39-річний американський боксер висловив своє бажання провести бій проти Олександра Усика, передає 24 Канал із посиланням на The Ring.

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Хто хоче побитись із Усиком

"Бронзовий бомбардувальник" хотів би вийти в один ринг проти українського чемпіона, якщо той не піде на пенсію найближчим часом. Вайлдер наголосив, що їх очна битва була б грандіозною.

Якщо Усик не закінчить кар'єру, я готовий з ним вийти на ринг. Це буде приголомшливе протистояння. Це точно станеться не в цьому році, ми зайняті обоє. Олександр неодноразово казав, що хотів би зустрітися зі мною на рингу. Він багато досягнув у своїй кар'єрі, і я радий за нього. Усик прийшов в бокс і реалізував свої можливості,

– заявив Вайлдер.

Відзначимо, що у ніч із 27-го на 28-ме червня 2025 року Вайлдер провів бій проти Тіррелла Герндона у Канзасі. Зустріч закінчилась нокаутом від Деонтея по ходу сьомого раунду. Перед цією зупинкою бою від рефері Герндон тричі побував у нокдауні.

Вайлдер здобув свою першу перемогу за останні три роки. Востаннє Деонтей перемагав ще у 2022-му, коли здолав фіна Роберта Геленіуса. "Бронзовий бомбардувальник" оформив свою 44-ту звитягу на профі-рингу у 49-ти проведених поєдинках (при 4-х поразках).

Натомість Усик готується до реваншу проти Даніеля Дюбуа, який запланований на 19 липня цього року.Перша зустріч між боксерами, яка відбулась у серпні 2023-го, закінчилась технічним нокаутом у 9-му раунді від українця.