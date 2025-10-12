Вже одноразово з'являлась інформація, що Тайсон Ф'юрі готовий повернутись у ринг та навіть подейкували, що може провести бій у наступному 2026-му році. Френк Воррен не заперечив того факту, що "Циганський король" має мотивацію побитись із Олександром Усиком втретє, передає 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

Чи можливий третій бій Усик – Ф'юрі?

Промоутер пригадав два попередні бої Усика проти Ф'юрі. За його словами, Тайсона може дійсно зацікавитись третій поєдинок із непереможним українцем, адже йому хочеться взяти нарешті реванш після двох поразок у 2024-му році.

Третій поєдинок проти Усика може дійсно зацікавити Ф'юрі. Вони провели два неймовірні поєдинки високої якості. Мені байдуже, хто і що вважає, це були близькі бої. Думаю, фанати боксу не проти подивитися ще один бій між ними,

– сказав Воррен.

Нагадаємо, що раніше Ф'юрі анонсував трилогію із Усиком, яка начебто запланована на квітень 2026 року на "Вемблі" у Лондоні. Але згодом стало відомо, що не цей період лондонська арена вже заброньована, тому інформація Тайсона виглядає наче дешевий піар. Водночас Тайсон запевняв, що готовий повернутись у ринг лише заради третього бою проти Усика та навіть намагався спровокувати українця своїми скандальними відео.

Натомість Френк Воррен у коментарі DAZN вже анонсував повернення Тайсона.

"У нього був дуже насичений рік. Очевидно, що боїв цього року він не провів, але, як усі бачили, у нього вийшов документальний серіал. Також він завершує ще один документальний проєкт, плюс інші справи. Але він хоче. Я маю на увазі, він мені чітко сказав, що хоче битися наступного року. Тому ми сядемо та подивимося", – сказав Воррен.

Якими є останні новини про Тайсона Ф'юрі?