Уже однократно появлялась информация, что Тайсон Фьюри готов вернуться в ринг и даже поговаривали, что может провести бой в следующем 2026-м году. Фрэнк Уоррен не отрицает того факта, что "Цыганский король" имеет мотивацию подраться с Александром Усиком в третий раз, передает 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

Возможен ли третий бой Усик – Фьюри?

Промоутер вспомнил два предыдущих боя Усика против Фьюри. По его словам, Тайсона может действительно заинтересовать третий поединок с непобедимым украинцем, ведь ему хочется взять наконец реванш после двух поражений в 2024-м году.

Третий поединок против Усика может действительно заинтересовать Фьюри. Они провели два невероятных поединка высокого качества. Мне безразлично, кто и что считает, это были близкие бои. Думаю, фанаты бокса не против посмотреть еще один бой между ними,

– сказал Уоррен.

Напомним, что ранее Фьюри анонсировал трилогию с Усиком, которая якобы запланирована на апрель 2026 года на "Уэмбли" в Лондоне. Но впоследствии стало известно, что не этот период лондонская арена уже забронирована, поэтому информация Тайсона выглядит как дешевый пиар. В то же время Тайсон уверял, что готов вернуться в ринг только ради третьего боя против Усика и даже пытался спровоцировать украинца своими скандальными видео.

Зато Фрэнк Уоррен в комментарии DAZN уже анонсировал возвращение Тайсона.

"У него был очень насыщенный год. Очевидно, что боев в этом году он не провел, но, как все видели, у него вышел документальный сериал. Также он завершает еще один документальный проект, плюс другие дела. Но он хочет. Я имею в виду, он мне четко сказал, что хочет драться в следующем году. Поэтому мы сядем и посмотрим", – сказал Уоррен.

Каковы последние новости о Тайсоне Фьюри?