Недавно британский боксер поразил фанатов неожиданным умением. Экс-чемпион мира исполнил известную песню, сообщает 24 канал со ссылкой на сообщение Тайсона Фьюри в инстаграме.

Читайте также Бывший чемпион мира поразил публику скоростью рук на тренировке

Что спел Фьюри?

Тайсон Фьюри 17 сентября поделился с фанатами необычным видео из ванной. Бывший чемпион мира спел культовую песню Элтона Джона под названием "Sorry Seems To Be The Hardest Word".

Фьюри спел песню Джона: смотрите видео

Напомним, что Тайсон Фьюри завершил карьеру после второго поражения от Александра Усика. Однако промоутер Эдди Хирн в интервью Sky Sports рассказал, что "Цыганский король" может подраться с Энтони Джошуа.

Что известно о Фьюри?