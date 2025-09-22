Недавно британский боксер поразил фанатов неожиданным умением. Экс-чемпион мира исполнил известную песню, сообщает 24 канал со ссылкой на сообщение Тайсона Фьюри в инстаграме.
Читайте также Бывший чемпион мира поразил публику скоростью рук на тренировке
Что спел Фьюри?
Тайсон Фьюри 17 сентября поделился с фанатами необычным видео из ванной. Бывший чемпион мира спел культовую песню Элтона Джона под названием "Sorry Seems To Be The Hardest Word".
Фьюри спел песню Джона: смотрите видео
Напомним, что Тайсон Фьюри завершил карьеру после второго поражения от Александра Усика. Однако промоутер Эдди Хирн в интервью Sky Sports рассказал, что "Цыганский король" может подраться с Энтони Джошуа.
Что известно о Фьюри?
Тайсон Фьюри за свою карьеру провел 37 поединков. "Цыганский король" одержал 34 победы, потерпел 2 поражения (оба от Усика), а также имеет одну ничью.
Бывший чемпион мира анонсировал третий бой с Александром Усиком. Фьюри назвал дату, когда должен состояться поединок.
Ранее Александр Усик также говорил, что Тайсон Фьюри может стать его соперником в прощальном бою.