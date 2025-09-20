Эй Джей показал свою подготовку к поединку и плодотворную работу на тренировках. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на сообщение Энтони Джошуа в инстаграме.
Как Джошуа готовится к бою?
Весной 2025 года Энтони Джошуа перенес операцию на локте. А уже 17 сентября боксер из Великобритании поделился видео с тренировки.
Эй Джей продемонстрировал работу с боксерским мешком. Бывший чемпион мира поразил фанатов своей скоростью.
Джошуа работает с мешком: смотрите видео
Ранее мы сообщали о том, что Эдди Хирн анонсировал бой между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри. Поединок между двумя именитыми британскими боксерами должен состояться в 2026 году.
Кто такой Джошуа?
Энтони Джошуа за свою карьеру провел 32 поединка, одержал 28 побед, а также потерпел 5 поражений.
Британский боксер побеждал Владимира Кличко в 2017 году и дважды проигрывал Александру Усику – 2021, 2022.
Эдди Хирн, промоутер британца, в интервью Sky Sports рассказал, когда Джошуа завершит карьеру. Боксер уйдет не пенсию в 2027 году.