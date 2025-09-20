Ей Джей показав свою підготовку до поєдинку та плідну роботу на тренуваннях. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на допис Ентоні Джошуа в інстаграмі.

Як Джошуа готується до бою?

Навесні 2025 року Ентоні Джошуа переніс операцію на лікті. А вже 17 вересня боксер з Великої Британії поділився відео з тренування.

Ей Джей продемонстрував роботу з боксерським мішком. Колишній чемпіон світу вразив фанатів своєю швидкістю.

Джошуа працює з мішком: дивіться відео

Раніше ми повідомляли про те, що Едді Хірн анонсував бій між Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі. Поєдинок між двома іменитими британськими боксерами має відбутися у 2026 році.

Хто такий Джошуа?