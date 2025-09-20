Ей Джей показав свою підготовку до поєдинку та плідну роботу на тренуваннях. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на допис Ентоні Джошуа в інстаграмі.
Як Джошуа готується до бою?
Навесні 2025 року Ентоні Джошуа переніс операцію на лікті. А вже 17 вересня боксер з Великої Британії поділився відео з тренування.
Ей Джей продемонстрував роботу з боксерським мішком. Колишній чемпіон світу вразив фанатів своєю швидкістю.
Раніше ми повідомляли про те, що Едді Хірн анонсував бій між Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі. Поєдинок між двома іменитими британськими боксерами має відбутися у 2026 році.
Хто такий Джошуа?
Ентоні Джошуа за свою кар'єру провів 32 поєдинки, здобув 28 перемог, а також зазнав 5 поразок.
Британський боксер перемагав Володимира Кличка у 2017 році та двічі програвав Олександру Усику – 2021, 2022.
Едді Хірн, промоутер британця, в інтерв'ю Sky Sports розповів, коли Джошуа завершить кар'єру. Боксер піде на пенсію у 2027 році.