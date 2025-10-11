Эдди Хирн раскрыл детали подготовки Энтони Джошуа, если сторонам удастся убедить Тайсона Фьюри вернуться в ринг ради битвы против звездного земляка. По его словам, перед таким боем Эй Джею нужно будет провести промежуточный поединок, пишет 24 Канал со ссылкой на Boxingnews 24.

К теме https://fight.24tv.ua/dzhoshua-fyuri-ben-devison-rozpoviv-chomu-biy-mozhe-ne-vidbutisya_n2921347

Какой самый большой бой в карьере Джошуа?

Авторитетный функционер называет потенциальный бой против Джошуа важнейшим в карьере Энтони.

Джошуа нужно хорошо подготовиться к бою с Фьюри. Если этот поединок состоится, то до него нужно провести промежуточный бой и вернуться в форму. Потому что бой с Фьюри – самый важный в карьере Джошуа. Он не имеет права его проиграть. Мы не можем его проиграть,

– сказал Хирн.

Эксперт Джонни Нельсон считает, что Энтони Джошуа должен завершить карьеру, поскольку он уже заработал достаточно денег. Его слова процитировало издание talkSPORT.

"Мне кажется, Джошуа уже никому ничего доказывать не должен. Бой с Фьюри? Все уже устали от разговоров об этом поединке. Никто в это уже не верит. Энтони стоит встать и уйти. У него уже столько денег, что ему пора просто заканчивать", – заявил Нельсон.

Что известно о возможном бое Джошуа – Фьюри?