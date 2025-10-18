Френк Воррен пригадав попередні два бої Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі. Промоутер вважає, що в одному із них, мова йшла про перший бій, Тайсону просто не пощастило, що він не переміг за рішенням суддів. Воррен наголосив, що такі протистояння готовий переглядати цілий день, передає 24 Канал із посиланням на ютуб-канал talkSPORT.

Чому Усику потрібно провести трилогію із Ф'юрі?

За словами відомого промоутера, Усик потрібно ще раз вийти у ринг проти "Циганського короля", аби заробити цілу купу грошей. Тайсон також має мотивацію щодо трилогії із Олександром, аби помститись за дві поспіль поразки у 2024-му році.

Це грошовий бій. Подивіться на варіанти Усика на цей час, коли він має битися з усіма цими обов’язковими претендентами. Ось на якому етапі він зараз. Він заслуговує і повинен заробити всі гроші, які може отримати від боїв, незалежно від того, чи захищатиме він свої титули, чи відмовиться від них – ми цього не знаємо, але його цікавлять лише грошові бої. І я розумію, що в його віці великий грошовий бій – це поєдинок між ним і Тайсоном,

– сказав Воррен.

Раніше Френк вже висловлювався про можливість третього бою Усика проти Ф'юрі. Слова промоутера цитувало видання Sky Sports.

"Третій поєдинок проти Усика може дійсно зацікавити Ф'юрі. Вони провели два неймовірні поєдинки високої якості. Мені байдуже, хто і що вважає, це були близькі бої. Думаю, фанати боксу не проти подивитися ще один бій між ними", – говорив Воррен.

Що відомо про наступний бій Усика?