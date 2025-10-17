Бій Кубрата Пулєва проти Мурата Гассієва запланований на 12 грудня 2025 року. Хоча спершу всесвітня боксерська асоціація (WBA) санкціонувала Пулєву поєдинок проти Мозеса Ітауми, але Кубрат відмовився через те, що підписав контракт на зустріч із росіянином, пише 24 Канал із посиланням на IBA.Pro.

Тріумфатор протистояння Пулєв – Гассієв стане обов'язковим претендентом на пояс за версією WBA, яким зараз повноцінно володіє Олександр Усик.



Бій Пулєв – Гассієв / Фото IBA

Додамо, що болгарський боксер реагував на зірваний бій проти 20-річного британця Ітауми. Слова Пулєва процитувало видання Topsport.bg.

"Це було довге та важке очікування, але я надзвичайно радий нарешті захистити свій титул чемпіона світу. Я поважаю Мурата Гассієва – він сильний і небезпечний суперник – але я готовий, зосереджений і мотивований подарувати вболівальникам чудовий бій. Не можу дочекатися, щоб повернутися на ринг", – сказав Кубрат.

Цікаво. Усик вже виходив у ринг проти Гассієва. Було це 21 липня 2018-го року на "Олімпійському" у Москві. Той двобій тривав усі 12 раундів, а переможця зустрічі визначали судді. Усі троє одноголосно віддали перемогу українському боксеру – 120:108 та 119:109 (двічі).

Що відомо перед боєм Пулєв – Гассієв?