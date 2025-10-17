Раніше Вордлі зустрічався з Усиком, але у тренувальному таборі. Британський боксер поділився спогадами про спаринги з абсолютним чемпіоном світу, повідомляє 24 канал із посиланням на DAZN.

Що сказав Вордлі про Усика?

Фабіо Вордлі розповів, що спаринг з Олександром Усиком у нього відбувся близько семи років тому – у жовтні 2018 року. Британець заявив, що тренування з українцем були для нього гарним досвідом, оскільки він тоді був початківцем.

Спаринг із ним був чудовим з точки зору навчання, але водночас мене буквально засипало ударами з усіх боків. Він тоді був відмінним, і зараз він теж чудовий,

– розповів Вордлі.

Британський боксер зазначив, що найбільшим уроком для нього було те, як структурувати тренувальний табір. Зокрема, він дізнався, як потрібно діяти до та після.

Раніше в інтерв'ю Seconds Out Лоуренс Околі розповів, як завершиться бій між Паркером та Вордлі. Колишній чемпіон світу вважає, що новозеландець переможе, оскільки навряд чи Фабіо нокаутує його одним ударом, як минулих суперників.

За якої умови Вордлі поб'ється з Усиком?