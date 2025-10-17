Ранее Уордли встречался с Усиком, но в тренировочном лагере. Британский боксер поделился воспоминаниями о спаррингах с абсолютным чемпионом мира, сообщает 24 канал со ссылкой на DAZN.

Что сказал Уордли об Усике?

Фабио Уордли рассказал, что спарринг с Александром Усиком у него состоялся около семи лет назад – в октябре 2018 года. Британец заявил, что тренировки с украинцем были для него хорошим опытом, поскольку он тогда был начинающим.

Спарринг с ним был замечательным с точки зрения обучения, но в то же время меня буквально засыпало ударами со всех сторон. Он тогда был отличным, и сейчас он тоже замечательный,

– рассказал Уордли.

Британский боксер отметил, что самым большим уроком для него было то, как структурировать тренировочный лагерь. В частности, он узнал, как нужно действовать до и после.

