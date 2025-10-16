Временный чемпион по версии WBO заверил, что сейчас вся его концентрация направлена на поединок против Фабио Уордли. Джозеф Паркер в своем комментарии выразил уважение сопернику и вспомнил крайнюю победу Уордли над Джастисом Гуни, пишет 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

Стоит внимания Известно, в каком бою определится соперник Усика

Что сказал Паркер перед боем против Уордли?

Новозеландец добавил, что в этом бою не сможет даже на секунду потерять концентрацию, иначе Фабио его поймает и нанесет поражение. Паркер заявил, что готовит сюрпризы для соперника и обещает добавить в нескольких показателях – скорости, ловкости и правильности выбора позиций для ударов.

В то же время Джозеф не исключает варианта своего поражения. Паркер рассказал, будет ли претендовать на бой против Александра Усика или Мозеса Итаумы, если оступится 25 октября.

После этого боя есть много вариантов. Но если я не побежу Фабио Уордли, нет смысла говорить о Мозесе Итауме, об Усике или ком-то другом. Но эти бои впереди, и эти бои станут вариантами, как только я пройду этот поединок,

– добавил Джозеф.

Недавно Паркер в комментарии The Ring рассказывал, что сделает с Усиком, если таки выйдет против того в ринг.

"Сейчас я просто беспокоюсь о том, что могу контролировать, и о тех, кто стоит передо мной, и я просто буду драться бой за боем. Нет смысла смотреть вперед, потому что так можно застрять. Если Усик будет доступен, прекрасно, я разобью ему лицо. Если нет, я разберусь с тем, кто стоит передо мной", – сказал Паркер.

В то же время Паркер заявлял, что готов выйти в ринг и против Мозеса Итаумы.

Почему Паркер не подрался против Усика?