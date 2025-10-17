Бой Кубрата Пулева против Мурата Гассиева запланирован на 12 декабря 2025 года. Хотя сначала всемирная боксерская ассоциация (WBA) санкционировала Пулеву поединок против Мозеса Итаумы, но Кубрат отказался из-за того, что подписал контракт на встречу с россиянином, пишет 24 Канал со ссылкой на IBA.Pro.

Читайте также Потенциальный соперник Усика раскрыл правду о спаррингах с украинцем

Как Усик может выйти на бой против российского боксера?

Триумфатор противостояния Пулев – Гассиев станет обязательным претендентом на пояс по версии WBA, которым сейчас полноценно владеет Александр Усик.



Бой Пулев – Гассиев / Фото IBA

Добавим, что болгарский боксер реагировал на сорванный бой против 20-летнего британца Итаумы. Слова Пулева процитировало издание Topsport.bg.

"Это было долгое и тяжелое ожидание, но я очень рад наконец защитить свой титул чемпиона мира. Я уважаю Мурата Гассиева – он сильный и опасный соперник – но я готов, сосредоточен и мотивирован подарить болельщикам замечательный бой. Не могу дождаться, чтобы вернуться на ринг", – сказал Кубрат.

Интересно. Усик уже выходил в ринг против Гассиева. Было это 21 июля 2018-го года на "Олимпийском" в Москве. Тот поединок длился все 12 раундов, а победителя встречи определяли судьи. Все трое единогласно отдали победу украинскому боксеру – 120:108 и 119:109 (дважды).

Что известно перед боем Пулев – Гассиев?