Бой Кубрата Пулева против Мурата Гассиева запланирован на 12 декабря 2025 года. Хотя сначала всемирная боксерская ассоциация (WBA) санкционировала Пулеву поединок против Мозеса Итаумы, но Кубрат отказался из-за того, что подписал контракт на встречу с россиянином, пишет 24 Канал со ссылкой на IBA.Pro.
Читайте также Потенциальный соперник Усика раскрыл правду о спаррингах с украинцем
Как Усик может выйти на бой против российского боксера?
Триумфатор противостояния Пулев – Гассиев станет обязательным претендентом на пояс по версии WBA, которым сейчас полноценно владеет Александр Усик.
Бой Пулев – Гассиев / Фото IBA
Добавим, что болгарский боксер реагировал на сорванный бой против 20-летнего британца Итаумы. Слова Пулева процитировало издание Topsport.bg.
"Это было долгое и тяжелое ожидание, но я очень рад наконец защитить свой титул чемпиона мира. Я уважаю Мурата Гассиева – он сильный и опасный соперник – но я готов, сосредоточен и мотивирован подарить болельщикам замечательный бой. Не могу дождаться, чтобы вернуться на ринг", – сказал Кубрат.
Интересно. Усик уже выходил в ринг против Гассиева. Было это 21 июля 2018-го года на "Олимпийском" в Москве. Тот поединок длился все 12 раундов, а победителя встречи определяли судьи. Все трое единогласно отдали победу украинскому боксеру – 120:108 и 119:109 (дважды).
Что известно перед боем Пулев – Гассиев?
Поединок состоится на стадионе Dubai Duty Free Tennis Stadium в Дубае (ОАЭ) в рамках вечера бокса от IBA.Pro.
15 октября WBA обязала Пулева драться против Мозеса Итаумы, дав время до 14 ноября, чтобы договориться о поединке. Но болгарин проигнорировал требование и согласился на встречу с россиянином.
За спиной Пулева 32 победы (14 – нокаутом) и 3 поражения. Кубрат уступал Владимиру Кличко, Энтони Джошуа и Дереку Чисоре. В декабре прошлого года болгарин победил немца Мануэля Чарра.
Зато Гассиев одержал в профессионалах 32 победы (25 – нокаутом), потерпев при этом 2-х поражений. Последний раз выходил в ринг только в августе 2025 года, когда нокаутировал в первом раунде Милтона Клауса.