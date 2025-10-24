Тайсон Ф'юрі відверто розповів, чи мав особисту розмову із Олександром Усиком після лобового реваншу. За словами британського колишнього боксера, він не говорив із Усиком після другого бою, але впевнений, що Олександр не проти втретє побитись проти нього, передає 24 Канал із посиланням на ютуб-канал FurociTV.

Чи готовий Ф'юрі втретє побитись із Усиком?

"Циганський король" щиро розповів, що не бачить сенсу проведення третього двобою проти непереможного боксера з Криму. Ф'юрі додав, що навіть великий гонорар ніяк позитивно не вплине на його життя чи його родини. Водночас Тайсон наголосив, як великі гроші негативно вплинуть на його спадкоємців.

Я не розмовляв з Усиком після реваншу, але знаю, що він казав щось хороше, навіть не негативне – що він не проти третього поєдинку. Звісно, ми обоє отримали б великий гонорар, але навіщо мені це потрібно? Якщо ви дасте мені ще 100 мільйонів – що я з ними робитиму? Це не змінить ні мого життя, ні життя моїх дітей, ні життя моїх онуків. Це просто зробить їх розбещеними і зіпсованими людьми,

– заявив Тайсон.

Водночас менеджер українського боксера Егіс Клімас у коментарі talkSPORT висловив свою думку щодо ймовірної трилогії у протистоянні Усик – Ф'юрі. Проедставник абсолютного чемпіона дещо погоджується із думкою британця.

"Не знаю. Треба подивитися на ситуацію – що буде доступним. Він уже двічі переміг Ф’юрі. Але чи справді фанати цього хочуть? Це питання не до мене, а до них. Чи заповнять вони стадіон? Побачимо. Тайсон казав, що хоче битися, але чи це дійсно так? Мій хлопець готовий, він тренується і ніколи не заявляв про завершення кар'єри. З Ф’юрі ніколи не знаєш – сьогодні він каже, що завершує, завтра – що повертається, а потім знову передумує. Ми рухатимемось далі, але лише з тим, що буде реальним і конкретним", – заявив Клімас.

Що відомо про протистояння Усик – Ф'юрі?