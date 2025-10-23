Представник Олександра Усика заявив, що не може гарантувати організації трилогії проти Тайсона Ф'юрі, а й категорично не виключив такого варіанту третього бою. Егіс Клімас розповів, за якої умови може відбутись трилогія, передає 24 Канал із посиланням на talkSPORT.

Що сказав Клімас про можливу трилогію Усик – Ф'юрі?

Менеджер українського чемпіона не впевнений, що третій бій між Усиком та Ф'юрі зацікавить прихильників боксу. Водночас Клімас пригадав бажання Тайсона втретє вийти у ринг проти українця. Егіс додав, що Усик також готовий до такого можливого протистояння.

Спершу для проведення такого бою потрібно, аби "Циганський король" відновив свою кар'єру.

Не знаю. Треба подивитися на ситуацію – що буде доступним. Він уже двічі переміг Ф’юрі. Але чи справді фанати цього хочуть? Це питання не до мене, а до них. Чи заповнять вони стадіон? Побачимо. Тайсон казав, що хоче битися, але чи це дійсно так? Мій хлопець готовий, він тренується і ніколи не заявляв про завершення кар'єри. З Ф’юрі ніколи не знаєш – сьогодні він каже, що завершує, завтра – що повертається, а потім знову передумує. Ми рухатимемось далі, але лише з тим, що буде реальним і конкретним,

– заявив Клімас.

Водночас Сергій Лапін, директор команди Усика, в інтерв'ю The Ring запевняв, що не бачить сенсу у проведенні трилогії проти Тайсона. Адже Олександр вже двічі за 2024 рік переміг "Циганського короля".

"Теоретично, це цікава опція, але для кого? Якщо шанувальники боксу дійсно її підтримають, можливо. Проте, на мою думку, ця глава вже закрита", – наголошував Лапін.

Що відомо про протистояння Усик – Ф'юрі?