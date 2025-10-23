Представитель Александра Усика заявил, что не может гарантировать организации трилогии против Тайсона Фьюри, но и категорически не исключил такого варианта третьего боя. Эгис Климас рассказал, при каком условии может состояться трилогия, передает 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

Что сказал Климас о возможной трилогии Усик – Фьюри?

Менеджер украинского чемпиона не уверен, что третий бой между Усиком и Фьюри заинтересует поклонников бокса. В то же время Климас вспомнил желание Тайсона в третий раз выйти в ринг против украинца. Эгис добавил, что Усик также готов к такому возможному противостоянию.

Сначала для проведения такого боя нужно, чтобы "Цыганский король" восстановил свою карьеру.

Не знаю. Надо посмотреть на ситуацию – что будет доступно. Он уже дважды победил Фьюри. Но действительно ли фанаты этого хотят? Это вопрос не ко мне, а к ним. Заполнят ли они стадион? Посмотрим. Тайсон говорил, что хочет драться, но действительно ли это так? Мой парень готов, он тренируется и никогда не заявлял о завершении карьеры. С Фьюри никогда не знаешь – сегодня он говорит, что завершает, завтра – что возвращается, а потом снова передумывает. Мы будем двигаться дальше, но только с тем, что будет реальным и конкретным,

– заявил Климас.

В то же время Сергей Лапин, директор команды Усика, в интервью The Ring уверял, что не видит смысла в проведении трилогии против Тайсона. Ведь Александр уже дважды за 2024 год победил "Цыганского короля".

"Теоретически, это интересная опция, но для кого? Если поклонники бокса действительно ее поддержат, возможно. Однако, по моему мнению, эта глава уже закрыта", – подчеркивал Лапин.

Что известно о противостоянии Усик – Фьюри?