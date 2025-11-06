За словами Олександра Красюка, битва поглядів є надзвичайно важливою частиною перед поєдинком. Промоутер пригадав, як Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі протягом 12 хвилин дивились у вічі одне одному, передає 24 Канал із посиланням на Okay Eva.

Як Усик переміг Ф'юрі ще до реваншу?

Красюк запевнив, що у битві поглядів часто перемагає той, за ким залишається психологічна перевага. Олександр порівняв очну дуель із битвою нервів. На думку промоутера, коли боксери дивляться одне в одному в очі, то можна побачити усе, що вони приховують.

Олександр Красюк зізнався, що перед реваншем відчував, що Ф'юрі має перевагу над Усиком, допоки боксери не зійшлись у дуелі поглядів.

На реванші Усика з Ф’юрі бій поглядів тривав 12 хвилин – такого ще не було. Тайсон дуже серйозно готувався: відмовився від алкоголю, спілкування з родиною, повністю занурився в підготовку. До цього моменту я розумів, що Ф’юрі має перевагу й переможе. Але під час битви поглядів усе стало ясно – коли Тайсон відвів очі й зірвався, стало видно, що напруга зламала його. У ту мить я зрозумів: Усик уже переміг психологічно,

– розповів Красюк.

Нагадаємо, що Усик двічі здолав Ф'юрі за рішенням суддів у 2024-му році. Це були дебютні поразки у професійній кар'єрі Тайсона, після яких він вирішив вчергове піти на пенсію, якою насолоджується до сьогодні.

Цікаво, що у ЗМІ є чимало розмов про ймовірну трилогію Усика проти Ф'юрі. Начебто саме третій бій проти українця переконає Тайсона повернутись у профі-ринг. Однак сам "Циганський король" здивував заявою, як великий гонорар за цей третій можливий двобій може негативно вплинути на його дітей.

Менеджер українського боксера Егіс Клімас у коментарі talkSPORT висловив свою думку щодо ймовірної трилогії у протистоянні Усик – Ф'юрі. Представник абсолютного чемпіона дещо погоджується із думкою британця.

"Не знаю. Треба подивитися на ситуацію – що буде доступним. Він уже двічі переміг Ф’юрі. Але чи справді фанати цього хочуть? Це питання не до мене, а до них. Чи заповнять вони стадіон? Побачимо. Тайсон казав, що хоче битися, але чи це дійсно так? Мій хлопець готовий, він тренується і ніколи не заявляв про завершення кар'єри. З Ф’юрі ніколи не знаєш – сьогодні він каже, що завершує, завтра – що повертається, а потім знову передумує. Ми рухатимемось далі, але лише з тим, що буде реальним і конкретним", – заявив Клімас.

