Гарет Девіс висловився про майбутнє Олександра Усика. Оглядач боксу з Великої Британії заявив, що скоро український чемпіон отримає пропозицію щодо бою, пише 24 канал із посиланням на BoxNation.

Яку пропозицію отримає Усик?

Девіс заявив, що зараз Усик зберігає мовчання, хоча раніше говорив про бій з Вордлі. Оглядач наголосив, що український боксер найближчим часом отримає вигідну пропозицію щодо поєдинку на великому стадіоні.

Важливо, щоб ім’я Фабіо Вордлі було на слуху, інакше чемпіон може вирішити, що бій буде надто складним і відмовиться від пояса. Тим часом Тайсон Ф’юрі продовжує прагнути третього бою з Усиком, і після перемоги Вордлі це стало ще очевидніше,

– сказав Девіс.

Раніше Ділліан Вайт в інтерв'ю Sky Sports поділився думками, чи битиметься Усик з Вордлі, чи все-таки відмовиться від бою та титулу.

"Усик не тікає від викликів. Він уже бився з усіма найкращими і в крузервейті, і в супертяжах. Він ніколи нікого не уникав, тому йому немає сенсу тікати від Вордлі. Я розумію, що в нього можуть бути вигідніші пропозиції, але я не думаю, що Усик залишить титули", – висловився боксер.

Що відомо про Усика і Ф'юрі?