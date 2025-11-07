Джон Ф'юрі, батько колишнього чемпіона світу Тайсона Ф'юрі, висловив свою думку щодо протистояння Олександра Усика проти Фабіо Вордлі. Батько "Циганського короля" дав пораду обов'язковому супернику абсолютного чемпіона світу у хевівейті, пише 24 Канал із посиланням на Boxing King Media.

Як Вордлі може перемогти Усика?

Родич Тайсона розповів, як Вордлі варто зробити, аби перемогти Олександра. Ф'юрі-старший назвав Усика "хитрим боксером із величезним досвідом". А по той бік рингу може постати Фабіо, який не мав великого досвіду на аматорах.

Не зрозумійте мене неправильно, але, якщо Фабіо поцілить в Усика, то звалить його. Але я б зробив так: дав би йому ще чотири-п’ять перемог, дав би битися з гідними суперниками, і лише тоді допустив би до поєдинку з українцем. Потрібно вибрати правильний момент. Усик не вічний, йому зараз 38 років.Якщо підібрати момент, то можна побачити, як Фабіо Вордлі з Іпсвіча стане чемпіоном світу у надважкій вазі, і це буде заслужено. Він здатний на це, але ще не зараз,

– заявив Джон Ф'юрі.

Промоутер Едді Хірн розповів у коментарі iFL TV, за якої умови Усик погодиться на бій проти Вордлі. Адже чимала кількість людей впевнені, що Олександр взагалі не в захваті від обов'язкового двобою проти Фабіо.

"Ви повинні дати йому 10 – 15 мільйонів фунтів стерлінгів. Ви не можете згенерувати це на арені в Іпсвічі. Це має бути Лондон – "Вемблі" або стадіон "Тоттенгем Готспур", – зазначив промоутер.

Що відомо про потенційний бій Усик – Вордлі?