Ділліан Вайт не залишився остронь та висловився про те, чи битиметься Усик проти Вордлі. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports.

Чи битиметься Усик проти Вордлі?

Відомий британський боксер вважає, що Олександр Усик битиметься проти Фабіо Вордлі. Вайт пояснив, чому український чемпіон зустрінеться з британським боксером.

Усик не тікає від викликів. Він уже бився з усіма найкращими і в крузервейті, і в супертяжах. Він ніколи нікого не уникав, тому йому немає сенсу тікати від Вордлі. Я розумію, що в нього можуть бути вигідніші пропозиції, але я не думаю, що Усик залишить титули. Як фан, я цього не хотів би,

– сказав Вайт.

Раніше Джарелл Міллер в інтерв'ю Fight Hub TV висловився про бій між Усиком та Вордлі. Американський супертяж вважає, що український боксер з легкістю переможе британця.

Усик проти Ворді: яка є інформація про бій?