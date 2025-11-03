Диллиан Уайт не остался в стороне и высказался о том, будет ли драться Усик против Уордли. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sports.

Будет ли драться Усик против Уордли?

Известный британский боксер считает, что Александр Усик будет драться против Фабио Уордли. Уайт объяснил, почему украинский чемпион встретится с британским боксером.

Усик не убегает от вызовов. Он уже дрался со всеми лучшими и в крузервейте, и в супертяжах. Он никогда никого не избегал, поэтому ему нет смысла убегать от Уордли. Я понимаю, что у него могут быть более выгодные предложения, но я не думаю, что Усик оставит титулы. Как фан, я этого не хотел бы,

– сказал Уайт.

Ранее Джарелл Миллер в интервью Fight Hub TV высказался о бое между Усиком и Уордли. Американский супертяж считает, что украинский боксер с легкостью победит британца.

Усик против Уорди: какая есть информация о бое?