Александр Красюк спрогнозировал победителя противостояния. По мнению известного промоутера, у Джейка Пола просто не будет шансов в таком бою в октагоне по правилам смешанных единоборств против Александра Усика, передает 24 Канал со ссылкой на World Boxing News.

Вот так Сенсационный экс-чемпион может присоединиться к лагерю Усика

Что сказал Красюк о потенциальном бое Усик – Пол?

Авторитетный функционер назвал такой поединок "убийством", которое принесет большие деньги.

Усик – Пол? Об этом бое много говорят, но бокс? Это просто убийство. Но если бой пройдет по правилам ММА, то очевидно, что Усик также легко разберется с Полом. Этот бой принесет бешеные деньги. Братья Пол приносят большие деньги,

– заявил Красюк.

Напомним, что 14 ноября Пол-младший проведет выставочный бой против Джервонты Дэвиса.

Украинский боксер Виктор Постол в интервью vRINGE оценил вероятность такого противостояния Усика против Пола.

"Не думаю, что это произойдет... Не думаю, что так и будет. Это уже было бы, как говорится, каким-то издевательством. Точно не знаю. Но мне кажется, что этого не будет", – заявил Постол.

Что известно о возможном бое Усик – Пол?