Александр Красюк спрогнозировал победителя противостояния. По мнению известного промоутера, у Джейка Пола просто не будет шансов в таком бою в октагоне по правилам смешанных единоборств против Александра Усика, передает 24 Канал со ссылкой на World Boxing News.
Вот так Сенсационный экс-чемпион может присоединиться к лагерю Усика
Что сказал Красюк о потенциальном бое Усик – Пол?
Авторитетный функционер назвал такой поединок "убийством", которое принесет большие деньги.
Усик – Пол? Об этом бое много говорят, но бокс? Это просто убийство. Но если бой пройдет по правилам ММА, то очевидно, что Усик также легко разберется с Полом. Этот бой принесет бешеные деньги. Братья Пол приносят большие деньги,
– заявил Красюк.
Напомним, что 14 ноября Пол-младший проведет выставочный бой против Джервонты Дэвиса.
Украинский боксер Виктор Постол в интервью vRINGE оценил вероятность такого противостояния Усика против Пола.
"Не думаю, что это произойдет... Не думаю, что так и будет. Это уже было бы, как говорится, каким-то издевательством. Точно не знаю. Но мне кажется, что этого не будет", – заявил Постол.
Что известно о возможном бое Усик – Пол?
В команде Усика рассказали, что Александр может встретиться с блогером в следующем 2026-м году.
Зато промоутер Эдди Хирн не понимает, зачем Джейку драться против украинского непобедимого боксера. Промоутер называет этот поединок "безумием".
В то же время Джейк Пол считает, что его лобовой бой против Усика будет смотреть весь мир.
Отметим, что Пол-младший поднялся в ринге после реванша Усика против Даниэля Дюбуа. Блогер даже успел провести битву взглядов с Александром.