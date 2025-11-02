Джаррелл Міллер теж висловився про протистояння Усик – Вордлі. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Fight Hub TV.
Який прогноз зробив Міллер?
Американський супертяж вважає, що Олександр Усик перебоксує Фабіо Вордлі в очному протистоянні. Оскільки, британець повільно входить у поєдинок, а також йому багато часу, щоб набрати обертів.
У нього бракує потужності та агресії. Це буде саме боксерський поєдинок, і, на мою думку, Усик здобуде перемогу. Чи може Вордлі достроково зупинити Усика? Не думаю,
– сказав Міллер.
Нагадаємо, що Вордлі достроково переміг Паркера у поєдинку в Лондоні – 25 жовтня. Він відправив в нокаут свого суперника в 11 раунді протистояння
Раніше Джозеф Паркер в інтерв'ю The Ariel Helwani Show припустив, як Олександр Усик відреагував на його поразку Фабіо Вордлі. Новозеландський боксер вважає, що абсолютний чемпіон світу зрадів перемозі британця.
Усик – Вордлі: що кажуть про протистояння?
Дерек Чісора вважає, що Олександр Усик втратить титул WBO. Ветеран боксу схиляється до того, що відбудеться реванш Вордлі – Паркер. А вже потім українець битиметься з переможцем.
Дев Сахні висловився про бій Усик – Вордлі. Він вважає, що у британського боксера є чудові шанси на перемогу.
Дон Чарльз поділився думками про поєдинок Усик – Вордлі. Тренер вважає, що не можна недооцінювати британського боксера.