Джаррелл Міллер теж висловився про протистояння Усик – Вордлі. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Fight Hub TV.

Читайте також Я спілкувався з ним по FaceTime, – Чісора розповів, коли битиметься Усик

Який прогноз зробив Міллер?

Американський супертяж вважає, що Олександр Усик перебоксує Фабіо Вордлі в очному протистоянні. Оскільки, британець повільно входить у поєдинок, а також йому багато часу, щоб набрати обертів.

У нього бракує потужності та агресії. Це буде саме боксерський поєдинок, і, на мою думку, Усик здобуде перемогу. Чи може Вордлі достроково зупинити Усика? Не думаю,

– сказав Міллер.

Нагадаємо, що Вордлі достроково переміг Паркера у поєдинку в Лондоні – 25 жовтня. Він відправив в нокаут свого суперника в 11 раунді протистояння

Раніше Джозеф Паркер в інтерв'ю The Ariel Helwani Show припустив, як Олександр Усик відреагував на його поразку Фабіо Вордлі. Новозеландський боксер вважає, що абсолютний чемпіон світу зрадів перемозі британця.

Усик – Вордлі: що кажуть про протистояння?